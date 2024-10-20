Osimhen'in röveşata golü tarihe geçti

Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Noterlere yeni düzenleme
Noterlere yeni düzenleme
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Ana sayfaHaberler Spor

Osimhen'in röveşata golü tarihe geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı röveşata golü, dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden biri olarak tarihe geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 12:20, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:20
Yazdır
Osimhen'in röveşata golü tarihe geçti

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber