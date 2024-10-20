Özgür Özel: Yenidoğan çetesinin üyelerini, bir daha gün ışığına çıkarmamalı

Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Noterlere yeni düzenleme
Noterlere yeni düzenleme
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
'SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik incelemeler titizlikle yürütülmektedir'
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Özgür Özel: Yenidoğan çetesinin üyelerini, bir daha gün ışığına çıkarmamalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin "Bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım" diye konuştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 12:57, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:56
Yazdır
Özgür Özel: Yenidoğan çetesinin üyelerini, bir daha gün ışığına çıkarmamalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da, 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte Hükümet Konağı önünde 5, 10 ve 21 kilometrelik parkur koşularının startını verdi. Daha sonra Özel ve eşi Didem Özel ve beraberindekilerle birlikte 5 kilometrelik halk koşusu parkurunun ilk 500 metresini yürüdü.

'EN AĞIR ŞEKİLDE YARGILANMALILAR'

Yürüyüş öncesi Özel, gazetecilere gündeme dair açıklamada bulundu. Özel, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasının utanç verici olduğunu söyledi. Özel, soruşturmaya karışan herkesin en ağır şekilde yargılanması gerektiğini dile getirip, "Bu rezalete bulaşan kim varsa bunları sadece görevleri icabı bir kusur işlemişler gibi 'görev suçundan' falan yargılamak değil. Bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım" diye konuştu.

Soruşturmadaki hastanelerin kamulaştırılması çağrısını yineleyen Özel, "Şu anda ben ana muhalefet partisi olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerini ve bütün mal varlıklarına kamu adına el koyalım. İbretialem olsun. Bir daha bir hastane sahibi, 'Böyle bir şey benim hastanemde yaşanırsa hastane elden gider' desin. En ağır tedbiri almamız gerekiyor" dedi. Özel, Sağlık Bakanlığı'nın ve mevcut bakan ile ondan önceki bakanın ortaya çıkan tablodan sorumlu olduğunu söyleyip, ancak asıl sorumluluğun bakanları atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne sürdü.

'HANGİ İŞSİZİMİZ, HANGİ YOKSULUMUZ BÖYLE DÜŞÜNÜYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk" sözlerini eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Bunu bir soralım bakalım. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan dışında kim böyle düşünüyor? Hangi işsizimiz, hangi yoksulumuz böyle düşünüyor? AK Parti'ye, MHP'ye oy verenler, Tayyip Erdoğan'a bunun için mi oy verdiler? 'Suriye'den yeni sığınmacılar gelirse Lübnan'dan sığınmacılar gelirse kapımız yine açık' diyor. Esad, geçtiğimiz hafta genel af çıkardı. O genel affa göre ülkelerine dönüyorlar artık korkmalarına gerek yok. Hızla teşvik edilip yollanmalarını beklerken ve gidip de Esad ile konuşmasını ve bu işi çözmesi gerekirken yeni sığınmacılardan bahsediyor."

MANİSASPOR'A DESTEK İSTEDİ

Özel, geçmişte Süper Lig'de 6 sezon mücadele eden, 2021'de ise profesyonel liglere veda ederek bölgesel amatör ligde yarışan Manisaspor'un eşofmanıyla koşuya katıldığına dikkat çekerek, "Doğuştan Manisasporluyuz. Bizim, kundaklarımız Manisaspor yani sadece öyle eşofmanımız değil. O nedenle bütün Manisalıların, Manisaspor'a sonuna kadar destek vermesini, takımın eski günlerine, burada Avrupa maçları oynandığı günlere, 3 büyüklerin mağlubiyet alıp gittikleri günlere dönmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber