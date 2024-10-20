Sivas'ta otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Suşehri ve Zara Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

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