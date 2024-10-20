Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu
Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 16:37, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:38
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildiği belirtildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildi.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gho0ZsY96TT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2024