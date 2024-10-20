Filistin: İsrail Gazze'nin kuzeyindekilere 'mutlak ölümü' dayatıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzey sakinlerini bombardıman altında göçe veya toplu ya da bireysel katliamlarla karşı karşıya kalmaya zorlayarak, "mutlak ölümü" dayattığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "işgal ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki vatandaşlara ya bombardıman altında göç etmeleri veya bireysel ya da toplu ölümü tercih etmeleri arasında dayatma yaptığı" aktarıldı.

Her iki durumda da "mutlak ölümün" dayatılmış olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Soykırım, dünyanın gözü önünde en açık haliyle Gazze'nin kuzeyinde vücut buluyor." denildi.

Açıklamada, "soykırım savaşının" durdurulması konusunda uluslararası başarısızlığa işaret edilerek, derhal ateşkesin sağlanması ve uluslararası kararların uygulanması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.