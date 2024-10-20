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Casusluk suçuna ağır ceza geliyor

AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na yeni suç tanımı eklenecek. Buna göre yabancı bir devlet ya da organizasyonun talimatı doğrultusunda suç işleyenler casusluk suçuna ek olarak 7 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Suçun nitelikli hallerinde ceza 24 yıla kadar çıkacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 17:52, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:54
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Casusluk suçuna ağır ceza geliyor

AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Casusluk suçu ile etkin mücadele edilecek. Değişen şartlara uygun yeni bir suç tanımı daha Türk Ceza Kanunu'na eklenecek.

Casuslara karşı etkin mücadele edilecek

Düzenleme, Türk Ceza Kanunu'nun "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümünde yer alacak. Buna göre; yeni madde yabancı bir devlet ya da organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işlemeyi ele alacak.

Ana özne, suçun devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhinde işlenmesi olacak.

Böylece başka devlet için suç işleyen casuslar işledikleri suçların cezasına ek olarak ayrıca 3 yıldan 7 yıla kadar daha hapis cezasına çarptırılacak.

Ağır ceza gelecek

Fiilin, savaş sırasında veya devletin savaş hazırlıklarını, askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak durumda olması halinde ceza katlanacak, 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Suç, milli güvenlik açısından stratejik öneme haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenirse ceza bir kat daha artırılacak.

Yani nitelikli hallerde suçlular, 24 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.

Casusluk faaliyetinde bulunanlar, hem bu suçtan hem de "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" suçundan ayrı ayrı cezalandırılacak.

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