İstanbul'da 5 katlı binada yangın
İstanbul Başakşehir'de, 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahalede bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 17:55, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:56
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.