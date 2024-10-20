İstanbul'da 5 katlı binada yangın

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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