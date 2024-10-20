İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, 2018'de CHP'den milletvekili seçilmişti. Görev aldığı 27. dönemde, Meclis Anayasa Komisyonu'nun da üyeleri arasındaydı.

64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu baroda, avukatlar erken saatlerden itibaren kongre merkezine gelerek oy verdi.

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