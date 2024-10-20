İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimlerde yeni başkan İbrahim Özden Kaboğlu oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 18:18, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 21:18
İstanbul Barosu yeni başkanını seçmek için hafta sonu sandık başına gitti.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için saat 09.00'da oy kullanma işlemi başladı.
64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu baroda, avukatlar erken saatlerden itibaren kongre merkezine gelerek oy verdi.
YENİ BAŞKAN KABOĞLU SEÇİLDİ
İki yıldır başkanlık görevini yürüten Filiç Saraç koltuğunu Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na devretti.
Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, 2018'de CHP'den milletvekili seçilmişti. Görev aldığı 27. dönemde, Meclis Anayasa Komisyonu'nun da üyeleri arasındaydı.