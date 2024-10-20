Şehit Yahya Sinvar için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Gıyabi cenaze namazı için Çukurambar'daki Tuba Altınok Camii önünde toplanan Ankara Filistin Dayanışma Derneği üyeleri, namazdan önce Sinvar'ın vasiyetini okudu.

Namazın ardından kadınlar, erkekler ve çocuklardan oluşan topluluk, sloganlar atarak, ellerinde Sinvar'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlarla ABD Büyükelçiliği önüne yürüdü.

Dernek adına burada yapılan açıklamada, Sinvar'ın hayatını davasına adadığı, halkının özgürlüğü için savaşan bir lider olarak tarihe geçtiği, onun yaşamının Filistin halkının işgal altındaki mücadelesinin bir özeti olduğu ifade edildi.

Sinvar'ın "ölüm" ile ilgili sözlerinin de okunduğu açıklamada, Sinvar'ın hapisten çıkar çıkmaz Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü mücadelesine döndüğü, 61 yaşında yaralı haliyle işgalci askerlerle çatıştığı kaydedildi.