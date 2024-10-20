Çorum'da park halindeki 15 aracın aynaları kırıldı

Mağdur olan araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde park halindeki 15 aracın aynaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net