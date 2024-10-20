Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Tedavi altına alınan yaralılardan Ayberk D. ve Lütfiye H, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Dursun H.'nin yanı sıra R.H., Lütfiye H., S.D., Ayberk D. ve A.N. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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