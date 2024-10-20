Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 23:00, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:32
Çağrı D.'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde, Dursun H. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Dursun H.'nin yanı sıra R.H., Lütfiye H., S.D., Ayberk D. ve A.N. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Ayberk D. ve Lütfiye H, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.