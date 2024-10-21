21 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Aydın/11.00/14.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı"na katılacak, ikili görüşmeler yapacak.

(Cenevre)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji Dönüşümü - Yenilenebilir Enerji 2035" programına katılacak ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki yol haritasını açıklayacak.

(İstanbul/11.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi ile eylül ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından, Dulkadiroğlu Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camisi ile Kur'an kurslarının açılış programına, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Kur'an'ı Anlama İslami İlimler Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Kahramanmaraş/11.15/12.45/15.00)

2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Dicle Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve YÖK tarafından yürütülen "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantılar Programı" kapsamındaki toplantıya iştirak edecek.

(Diyarbakır/09.30/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek.

(Muğla/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa maçıyla bitecek.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftası, Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/15.00)

5- 2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde karşılama düzenlenecek.

(İstanbul/17.15)