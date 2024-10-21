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Tekirdağ'da feci kaza: 5 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 07:47, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 07:56
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Tekirdağ'da feci kaza: 5 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y'nin öldüğünü belirledi. Yaralı olarak iş makinesinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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