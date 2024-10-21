Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Faizsiz Taksitli 45.000 TL!
Faizsiz Taksitli 45.000 TL!
Sponsorlu İçerik
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Noterlere yeni düzenleme
Noterlere yeni düzenleme
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotivde bugüne kadar 749 firmaya 459 milyon lira ceza kesildi. Araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalktığı görülüyor. 1.007 emlakçıya 101 milyon lira idari para cezası uyguladık. İhtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler uygulamaya alınacak" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 08:05, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 08:06
Yazdır
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv ve emlak sektöründe yapılan düzenleme ve denetim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetemize konuşan Bakan Bolat, otomotiv sektöründe yapılan düzenlemeler çerçevesinde bugüne kadar 749 firmaya yaklaşık 459 milyon lira idari para cezası uygulandığını, haksız ticari uygulamalarda bulunan 1.007 emlak işletmesine de yaklaşık 101 milyon lira idari para cezası kesildiğini açıkladı. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları, stokçuluk, sıfır taşıta erişim gibi sorunların bertaraf edilmesi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Bolat, "Yapılan düzenlemeler, yürütülen yoğun denetim faaliyetleri ve uygulanan yaptırımlar neticesinde, araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalktığı, vatandaşlarımızın sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığı, satış kampanyaları ve ciddi fiyat indirimleri ile vatandaşımız lehinde olumlu sonuçlar elde edildiği görülmekte" dedi.

Bolat, emlak sektöründe gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Bolat, "Bu kapsamda, bugüne kadar konut satış ilanlarında haksız ve adil olmayan fiyat artışlarına aracılık ederek haksız ticari uygulamalarda bulunanlara idari para cezası uyguladık. Bu çalışmaların taşınmaz fiyatlarına da olumlu şekilde yansıdığını görmekteyiz" diye konuştu. Emlak sektöründeki gelişmelerin Bakanlık tarafından takip edildiğine dikkat çeken Bolat, şunları kaydetti: Ticaret Bakanlığı olarak gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak, gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz, önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek ve ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığımızca ilave tedbirler ivedilikle uygulamaya alınacak.

DİJİTAL PLATFORM VE İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARINA 24,2 MİLYON LİRA CEZA
Ticaret Bakanlığınca, tüketicileri mağdur eden dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına 24 milyon 192 bin lira para cezası verildi. Denetimlerde dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketler tarafından fiilen sunulmayan hizmet için tüketicilerden bedel talep edilmesi, süresi içinde taahhütname şartlarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, vadedilen nitelikte hizmet sunulmaması, abonelik fesih taleplerinin süresi içerisinde yerine getirilmemesi, herhangi bir hizmetten faydalanmayan tüketicilere fatura düzenlenerek kendilerinden ücret talep edilmesi gibi mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

9 AYDA 200 BİNFİRMAYA 857,1 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ
Bu yılın 9 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler dolayısıyla 159 firmaya 448,7 milyon lira ceza uygulandı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri nedeniyle 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri (ürün güvenliği) kapsamında 5.883 firmaya 19,5 milyon lira, ilgili kanun kapsamında il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise 179 bin 217 firmaya 201,5 milyon lira olmak üzere 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası verildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber