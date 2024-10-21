Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!

Türkiye Gazetesi'nden Ali Çelik'in haberine göre; otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıl toplamda 1 milyon barajını geçerek tarihi bir rekora imza atmıştı. 2024 yılına hızlı giriş yapan otomotiv, satışlarda geçen yıla paralel seyrini sürdürüyor. Beklentiler ise yine toplam pazarın 1 milyon barajını aşacağı yönünde. Öte yandan satış sonrası hizmet tarafında ise yıl başında bu yana yaşanan düşüş seyri sektörün üretim, perakende ve ihracat rakamlarına yansımaya devam ediyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre ilk iki çeyrekte durgun seyreden sektörde yavaşlama hızı artış sinyali veriyor. Dernek üyesi şirketler arasında yapılan ankete göre yüzde 40 oranındaki tahsilat süreçleri, son çeyreğe yaklaşırken yüzde 44,3 seviyesine ulaşmış durumda.

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Ankete katılan üyelerin yüzde 35,4'ü 2024 yılının ikinci çeyreğine göre istihdam rakamını arttırmayı başarırken yüzde 43,1'lük bölümü ise söz konusu dönemde istihdam sayısını korumuş durumda. 2024'ün ikinci çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 21,5 seviyesinde. Üyelerin yüzde 72,3 oranla en fazla şikayet ettikleri konu ise yılbaşından bu yana yaşanan yüksek maliyet artışları. OSS Derneği Başkanı Ali Özçete konuyla ilgili değerlendirmesinde "Sektörümüz yıla temkinli bir başlangıç yapmasına rağmen, üçüncü çeyrekte durgunluk devam ediyor. Satış ve ihracattaki düşüşe rağmen istihdamın korunması bizim için önemli. Bu, iş gücü açısından istikrar sağlasa da, ekonomik faaliyetlerin daraldığının bir göstergesidir. Öte yandan üçüncü çeyrekte yatırım planlayan üretici üyelerin oranının bir önceki ankete göre yükselmiş durumda. Bu durumda uzun vadeli büyüme hedeflerine yönelik daha iyimser bir bakış açısı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.