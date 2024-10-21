Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Faizsiz Taksitli 45.000 TL!
Faizsiz Taksitli 45.000 TL!
Sponsorlu İçerik
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Noterlere yeni düzenleme
Noterlere yeni düzenleme
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!

OSS Derneğinin açıkladığı verilere göre, satış sonrası hizmet sektörünün en büyük problemi maliyetlerde yaşanan aşırı yükseliş trendi. Nitelikli personel bulmakta zorlanan sanayi, istihdamı korumaya dikkat ediyor. Sektörün önde gelenleri darboğazı yatırımlarla aşmak istiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 08:14, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 08:30
Yazdır
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!

Türkiye Gazetesi'nden Ali Çelik'in haberine göre; otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıl toplamda 1 milyon barajını geçerek tarihi bir rekora imza atmıştı. 2024 yılına hızlı giriş yapan otomotiv, satışlarda geçen yıla paralel seyrini sürdürüyor. Beklentiler ise yine toplam pazarın 1 milyon barajını aşacağı yönünde. Öte yandan satış sonrası hizmet tarafında ise yıl başında bu yana yaşanan düşüş seyri sektörün üretim, perakende ve ihracat rakamlarına yansımaya devam ediyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre ilk iki çeyrekte durgun seyreden sektörde yavaşlama hızı artış sinyali veriyor. Dernek üyesi şirketler arasında yapılan ankete göre yüzde 40 oranındaki tahsilat süreçleri, son çeyreğe yaklaşırken yüzde 44,3 seviyesine ulaşmış durumda.

İYİMSER YAKLAŞIYORUZ

Ankete katılan üyelerin yüzde 35,4'ü 2024 yılının ikinci çeyreğine göre istihdam rakamını arttırmayı başarırken yüzde 43,1'lük bölümü ise söz konusu dönemde istihdam sayısını korumuş durumda. 2024'ün ikinci çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 21,5 seviyesinde. Üyelerin yüzde 72,3 oranla en fazla şikayet ettikleri konu ise yılbaşından bu yana yaşanan yüksek maliyet artışları. OSS Derneği Başkanı Ali Özçete konuyla ilgili değerlendirmesinde "Sektörümüz yıla temkinli bir başlangıç yapmasına rağmen, üçüncü çeyrekte durgunluk devam ediyor. Satış ve ihracattaki düşüşe rağmen istihdamın korunması bizim için önemli. Bu, iş gücü açısından istikrar sağlasa da, ekonomik faaliyetlerin daraldığının bir göstergesidir. Öte yandan üçüncü çeyrekte yatırım planlayan üretici üyelerin oranının bir önceki ankete göre yükselmiş durumda. Bu durumda uzun vadeli büyüme hedeflerine yönelik daha iyimser bir bakış açısı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber