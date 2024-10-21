Suçlu profilleri analiz edilecek

Albayrak Grubunu ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gündeme ilişkin Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Ailenin korunmasına yönelik sosyal risk haritaları çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Göktaş, sosyal risk haritalarının kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağladığını söyledi. Göktaş, "Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli var, kaç yaşlı var, kaç suça sürüklenmiş çocuk var, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabiliyor. Bakanlık olarak 81 il, 922 ilçe için her bir sosyal olguyu içeren sosyal risk haritalarını oluşturmaya yönelik çalışmamızı başlattık. Pilot uygulamamızı İstanbul ve Ankara'da bir ilçede tamamladık. Bu kapsamlı çalışmada birçok bakanlık, çalışmalarımıza dahil edildi" diye konuştu.

SORUN HARİTASI ÇIKARILACAK

Aile Bakanlığı'nın 110 göstergeyi analiz ederek bir harita ortaya koyacağı bilgisini veren Göktaş, "Her bir sosyal olgu için, -örneğin çocuk odaklı sosyal riskler- belirlediğimiz kapsamlı veri setini analiz ederek, bir yoğunlaşma haritası oluşturuyoruz. Böylece, Bakanlığımızın hizmetleri ile sosyal risklerin, hangi mahallede veya ilçede yoğunlaştığını karşılaştırma imkanımız bulunuyor. Çalışmamızı tüm ilgili bakanlıklar, hatta mahalle muhtarları, okul öğretmenleri, imamlar da dahil olmak üzere, bütün kamu ve sivil toplum paydaşlarıyla koordinasyon halinde yürüteceğiz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemizin gelişeceğini değerlendiriyoruz" dedi.

AİLE REHBERİ HAYATA GEÇİYOR

'Aile Rehberi Sistemi' ile her ailenin bir 'aile rehberi' olacağını aktaran Göktaş, vatandaşların sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için, ulaşılabilir bir adres sunulacağını belirtti. Göktaş, "Ailesinin bir aile rehberi olmasını isteyen vatandaşımız E-devlet, sosyal hizmet merkezlerimiz veya çağrı merkezlerimiz üzerinden başvurularını yapacaklar. Yapılan başvuru otomatik olarak bakanlığımız tarafından belirlenmiş Aile Rehberi'nin ekranına düşecek. Aile rehberi, ilgili vakayı formasyonu ve deneyimi uygun meslek personeline yönlendirecek. Ardından, meslek personeli ailelerin psikososyal değerlendirmesini yaparak, uygun hizmet müdahalesini gerçekleştirecek. 'Aile rehberi', uygulamayı da takip etmeye devam edecek. Böylelikle, bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek" şeklide konuştu.

Aile Rehberi Sistemi'nin devreye alınacağının duyurulmasından bu yana olumlu geri bildirimler olduğunu açıklayan Göktaş, "Bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak. Aile içi ihmal, istismar ile çatışmaların gerçekleşmeden engellenmesini daha mümkün kılabilecek bir sistem olacak" değerlendirmesinde bulundu.

NÜFUS EYLEM PLANI BAŞLATILIYOR

Son dönemde, nüfus artış hızının hızlı bir şekilde gerilediğine değinen Göktaş, "Doğurganlık hızımız 2023 yılında 1,51 seviyesine kadar geriledi. Güncel projeksiyonlara göre, 85 milyon olan nüfusumuzun 2100 yılında 54 milyona kadar düşebileceği öngörülüyor Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey başkanlığında, bakanlığımız koordinasyonunda, Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nu oluşturuyoruz" bilgisini verdi.

Şiddete sıfır tolerans

Kadına şiddet konusunda "Tek bir vaka bile, bizim için fazla bir vakadır" vurgusunu yapan Göktaş, "Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız ve tüm ilgili paydaşlarımızla kadına yönelik şiddetle mücadelemizi 'sıfır tolerans ilkesi' çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şiddet uygulayan profillerin analiz edilmesi, ihtiyaca uygun modüler müdahale programı ile iş akışlarının geliştirilmesi ve bütüncül müdahaleler vasıtasıyla şiddet döngüsünün kırılması için bir proje başlatıyoruz. Bu proje ile, şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelini geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Filistinli misafirlerimizi ağırlıyoruz

Siyonist İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın birinci yılının geride kaldığını hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazze şehrindeki acımasız saldırılar sonrası ülkemize getirilen çocuk, yaşlı ya da kronik hastalığı olan kişiler bulunuyor. Bakanlık olarak, bu kişilerin tamamına psikososyal destek hizmeti sunduk. Misafirlerimizin barınma, bakım, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçları için ilgili yetkililer ile gerekli koordinasyonu sağlamaya da devam ediyoruz"

SALİHA ENGİN