Meryem'in azmi cehaleti yendi, öğretmen oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin bir köyünde dünyaya gelen ve 9 kardeşin en büyüğü olan Meryem Kapaklıkaya'nın en büyük hayali okumaktı. Ancak ailesi ilkokuldan sonra okumasına izin vermedi. Erkek kardeşi istememesine rağmen zorla okula gönderilirken, Meryem'i çok istemesine rağmen okula göndermeyen ailesi, bir de küçük yaşta evlendirmeye kalkıştı.

Meryem, 16 yıl önce polis radyosunda program yapan ve Alişan Hoca olarak tanınan Yazar Alişan Kapaklıkaya'yı dinlerken, "Ailem beni evlendirmek istiyor. Ben ise okumak istiyorum. Sen de orada konuştuğun gibi iyi bir adamsan gel beni kurtar da göreyim" diye mesaj gönderdi.

"YOK MU BİZİ DAVET EDECEK"

Alişan Hoca, çok etkilendiği mesaja cevap verince, Meryem bu kez tüm yaşadıklarını anlatan 26 sayfalık bir mektup yazıp, kuzeniyle gizlice Alişan Hoca'ya gönderdi. Bir süre devam eden mektuplaşmanın ardından Alişan Hoca, televizyon programına da başlardı.

Bu arada ikili, Alişan Hoca'nın Şanlıurfa'ya gidip Meryem'in babasıyla konuşmak için plan yaptı. Plana göre Alişan Hoca, televizyon programında "Yok mu Şanlıurfa'da bizi davet edecek bir izleyicimiz" diyecek. Meryem de babasına, "Hocayı biz davet edelim" teklifi götürecekti. Öyle de oldu.

"KIZIM BU ÜNLÜLER HİÇ BURAYA GELİR Mİ"

Ancak babası "Kızım bu ünlüler hiç buraya gelir mi? Bizim köyün yolundan bile geçmezler. Paçalarına toz bulaşır" cevabını verdi. Ancak Meryem'in ısrarları üzerine, önceleri gizlice gönderdiği mektubu, bu kez babası kendisi postaneye götürdü. Mektuba da babasının numarasını yazmıştı. Bir süre sonra çalan telefonu açan baba, "Ben Alişan hoca" cevabını alınca, heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Alişan Hoca ilk gittiğinde çok güzel karşılandı. İkinciye gidip, "Kızını ver okutayım" talebi kabul edilmedi. Üçüncüde ise kovuldu. Ancak vazgeçmedi.

AÇLIK GREVİYLE DİZE GETİRDİ

Tüm ısrarlara rağmen babasının ikna olmaması üzerine Meryem, Alişan Hoca'nın tavsiyesiyle, eğitimine açık öğretimden devam etmek istedi. Ancak babası buna da izin vermedi. Bunun üzerine açlık grevi yapmaya başladı. Üç gün hiçbir şey yemeden içmeden duran Meryem, sonunda bayıldı. Kızın o halde görünce inadı kırılan baba, "Sen bu okul fikrinden vazgeçmeyeceksin değil mi?" deyince Meryem, "Hayır baba, ne olursun okumama izin ver. Söz veriyorum. Senin korktuğun hiçbir şey olmayacak. Evde çalışacağım. Sınavlara da sen götüreceksin" cevabını verdi. Babası da kabul edince, ortaokulu bir yılda, liseyi iki buçuk yılda bitirdi. Babası ortaokul diploması almak için sınava girdiğini zannederken üniversite sınavına girip, Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

KAPAKLIKAYA AİLESİNİN DE KIZI OLDU

Okuma azmi ve kararlılığı ile milyonlarca genç kıza örnek olan Meryem, bu süreçte sürekli görüştüğü ve kendisine her türlü desteği veren Kapaklıkaya ailesinin de kızı gibi oldu. Alişan Kapaklıkaya'nın oğlu Bilal'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde okuyordu. Üniversiteyi bitirdikten sonra duygusal yakınlık kuran ikili, evlenmeye karar verdi. Meryem, karar vermeden önce Bilal'e, çok değer verdiği ablası Zuhal'e sormasını, o onay verirse evlenebileceklerini söyledi. Ancak Bilal'in sormasına fırsat kalmadan, kanserle mücadele eden ablası Zuhal, henüz 30 yaşında hayata gözlerini yumdu. Zuhal Kapaklıkaya'nın ölümüyle adeta yıkılan aile, Meryem'in gelinleri olmasıyla yeni bir kız evlat sahibi oldu. Meryem daha sonra üniversiteyi bitirerek Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oldu. Yüksek lisansını da yapan Meryem, şimdi doktoraya hazırlanıyor.

Ya istiklal ya ölüm kararlılığındaydım

Meryem Kapaklıkaya (33), "Babam, 'evlensin yuvasını kursun benden sorumluluğu kalksın, o da rahat etsin ben de rahat edeyim' diye düşünüyordu. Atatürk'ün 'ya istiklal ya ölüm' sözü gibi kararlıydım. İki yolum vardı. Ya hayallerimi gerçekleştirecek olan okul yolundan geçecektim ya ölecektim. Gözümü o kadar karatmıştım. Ailem de bunun farkındaydı. Benim kesinlikle onların benim için düşündükleri hayata razı olmayacağımı biliyorlardı. Eğer Alişan babam bana ulaşmasaydı ben yine vazgeçmezdim."

Vallaha kız senindir

Yazar Alişan Kapaklıkaya; "İlk gittiğimde babasına 'ver Meryem'i okutayım' dedim 'vallahi olmaz' dedi. İkinciye gittiğimde yine olmaz dedi. Üçüncüde hocam senin niyetin farklıymış diyerek kovdu. İstemeye gittiğimizde ise 'Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle isteyince vallaha kız senindir' dedi. o, 'çocukları okutursan tarlada kim çalışacak' diyen muhtar da 3 kızını da okula yazdırdı. Allah bir evladımı yanına çağırdı bize başka bir evlat verdi. Kızım Zuhal, önceden eşime 'anne Meryem keşke bizim evimizin kızı olsa" demiş. Böyle bir hayali varmış. Ama o hayalin gerçek olduğunu göremedi. O içimizde hep yaşıyor.

Ben Meryem Hayallerime Bilet Var mı

Yazar Alişan Kapaklıkaya, önce kendi hayatında ardından köyünde eğitim alanında bir devrim yaratan Meryem'in hayatını Türk gençliğine rol model olması için "Ben Meryem Hayallerime Bilet Var mı?" adıyla kitap olarak yazdı.

Ali ALTUNTAŞ