Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatları, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihinde ilk kez 3000 TL'yi aştı.
Ons altın fiyatları, ABD seçimleri ve Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizlikler ve başlıca merkez bankalarının faizleri düşürmesiyle başlayan yükselişini sürdürerek yeni tarihi zirvesini gördü.
Ons altın tarihi rekorunu 2732 dolara taşırken; saat 09.07 itibarıyla yüzde 0,11 primle 2724 dolarda bulundu.
Gram altın 3000 TL'yi aştı
Gram altın fiyatları, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihinde ilk kez 3000 TL'yi aştı. Zirvesini 3012 TL'ye taşıyan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,04 artışla 2998 TL'den alıcı buldu.
Güncel altın satış fiyatları
* Yarım altın satış fiyatı: 10.233,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.236,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.392,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 50.745,18 TL