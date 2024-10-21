Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti

Gram altın fiyatları, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihinde ilk kez 3000 TL'yi aştı. Zirvesini 3012 TL'ye taşıyan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,04 artışla 2998 TL'den alıcı buldu.

Ons altın fiyatları, ABD seçimleri ve Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizlikler ve başlıca merkez bankalarının faizleri düşürmesiyle başlayan yükselişini sürdürerek yeni tarihi zirvesini gördü.

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