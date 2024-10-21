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Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu

Türkiye'nin gündemini sarsan 'yenidoğan çetesi', eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesini de kullanmıştı. Müezzinoğlu Özel Avcılar Hospital'in 'yenidoğan çetesi' ile ilgili sürecini ilk kez anlattı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 10:57, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:57
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Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu

Türkiye günlerdir para için 12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi'ni konuşuyor. Yenidoğan çetesinin anlaşmalı olduğu hastaneler bir bir ortaya çıkarken, bebek ölümlerinin daha fazla olduğu hatta yetişkin yoğun bakımlarında da benzer bir senaryo olduğu iddia ediliyor.

Yoğun bakıma alınan ve bebeklerini kaybeden aileler şimdi tek tek ilgili hastaneleri ve bu komplonunun kurbanı olup olmadıklarını araştırıyor. Eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ruhsatı iptal edilen hastanesinde de nakil trafiği yaşanıyor.

Müezzinoğlu süreci ilk kez anlattı

Müezzinoğlu'nun Avcılar'daki hastanesi Özel Avcılar Hospital'in yoğun bakım servisinin de çete üyelerine kiralandığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Müezzinoğlu, Sözcü'ye verdiği röportajda hastanesinin tüm etik kurallara uyduğunu iddia etti.

17 aylık sözleşmeleri vardı

Çetenin kendi hastanesi ile 17 aylık bir sözleşme imzaladığını açıklayan Müezzinoğlu, diğer hastanelerle de bu referans üzerinden anlaşılmış olabileceğini söyledi. Kendi hastanesinin 'güven unsuru' olarak kullanıldığını belirten Müezzinoğlu, yoğun bakımın yüzde 20 zararla çalıştığını herhangi bir kazanç elde etmediklerini savundu.

Çetenin usülsüzlüklerini hiç farketmediklerini söyleyen Müzzinoğlu, bu süreçte üç habersiz, iki haberli toplam 5 denetim yapıldığını açıkladı. Bakanlığın da geçen yıl başlayan soruşturma ile ilgili kendilerine haber vermediğini belirten eski bakan, "Hiçbir uyarı olmadı" dedi.

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