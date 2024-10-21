Yargıtay üyesi Celal Albay, YSK üyeliğine seçildi

Yargıtay kontenjanından YSK üyesi seçilen Feyzi Eroğlu'nun yaş haddinden emekli olması nedeniyle boş kalan üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda seçim yapıldı.

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