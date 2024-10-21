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Yargıtay üyesi Celal Albay, YSK üyeliğine seçildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Celal Albay, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 12:19, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:20
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Yargıtay üyesi Celal Albay, YSK üyeliğine seçildi

Yargıtay kontenjanından YSK üyesi seçilen Feyzi Eroğlu'nun yaş haddinden emekli olması nedeniyle boş kalan üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda seçim yapıldı.

Seçimde, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Albay, YSK üyeliğine seçildi.

Albay için bugün YSK'de yemin töreni düzenlenecek.

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