'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Bakan Işıkhan, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

*Cimer başvurusu ile birlikte 2023'te süreci başlattık.

*Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başladı.

*Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi.

* İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Şafak Hastanesi ile söleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu.

* Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına bloke konuldu.

* Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.

2024-2025 emeklilik farkına düzenleme gelecek mi?

Emekli adaylarının bir süredir gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli aylıklarındaki farkla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorulan Bakan Işıkhan, "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz" diye konuştu. Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

*Bazı dönemlerde, enflasyon yüksek dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Aylık bağlama oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Ancak burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bu tür durumlarla zaman içinde karşılaştık.

* Zaman içerisinde SGK ve bakanlık olarak şu mesajı vermek isterim, bizim çalışanlarımızın daha çok çalışmasına ihtiyaç var. Zaten emeklilik bir haktır. Burada belli bir süreyi doldurunca hepimiz emekli olacağız ancak vatandaşlarımızdan önemli ricamız şudur ki; sağlıklıyken çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar kalırlarsa gelecekteki emekli aylıklarının daha da yüksek olacağını öngörebiliyoruz.



Emeklilik dilekçeleri

* Vatandaşlarımızın emeklilik kararına müdahale edecek noktada değiliz. Şu anda süreyi, hakkını dolduranlar, dilekçesini verip emekli aylığına hak kazanabilir. Sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben rica ediyorum. Bizim daha fazla SGK primine ihtiyacımız var. Sürdürülebilir sistem bırakmak için daha çok üretmeye ihtiyaç var.

* Vatandaşlarımız aslında çalışabilirler, nitelikli personelin iş gücü kaybı da ortaya çıkacaktır. Piyasa o kadar dinamik ki iş gücü açığının olay ve kısa sürede kapatılacağını öngörebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız bile nasıl özveri ile çalışıyor.

* Almanya'da insanlar 40 yıl prim ödüyorlar, 20 yıl emekli aylığı alıyorlar, bizde tam tersi, 20 yıl prim ödüyorlar 40 yıl emekli aylığı alıyorlar. Ne kadar çok prim ödersek ve prime esas kazancımızı yüksek gösterirsek emekli aylığımız da yüksek olacak.

Kısa sürede emekli olmayı tercih edersek tabi ki emekli aylığımız düşük olacaktır. En düşük emekli aylığını biz 12 bin 500 TL'ye çıkardık, sanki zannediliyor ki emeklilerimizin büyük bir kısmı 12 bin 500 TL alıyor, hayır yanlış 50-60-80 bin TL emekli aylığı alan vatandaşlarımız da söz konusu.



Tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor mu?

* Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok. Bazen kıdem tazminatının yerine geçecek mi diye endişeler var. Bu konuda hem işçi hem de işveren kesimlerimizin rahat olmasını istiyoruz. Mevcut çalışmamız olsa dahi kamuoyuna getirmeden önce sosyal paydaşlarımızla ele alarak belli bir uzlaşıya vararak paylaşırız. İşçi ve işverenlerimizin rahat olmasını özellikle rica ediyorum.