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Kendisini tehdit edenleri böyle izledi... Kim bu savcı?

'Yenidoğan çetesi' tarafından tehdit edilmesine rağmen, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, soruşturma sürecinde sergilediği kararlı duruşla dikkat çekti. Savcı Engin'in bu duruşu, kamuoyunun ilgisini çekerken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki Herkes onu konuşuyor... Kim bu savcı?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 15:24, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:28
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Kendisini tehdit edenleri böyle izledi... Kim bu savcı?

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

Yenidoğan bebek ölümlerine neden olan suç örgütüne karşı mücadele başlatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, cesur duruşu ve kararlılığıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı...

MAKAMINDA TEHDİT EDİLDİ
Savcı Yavuz Engin, kendisini tehdit eden "Yenidoğan Çetesi"ne boyun eğmeyerek, çetenin videosunu alıp soruşturmaya yön verdi.

Nisan 2024'te İstanbul'a atanan Savcı Engin, göreve başladıktan sadece 20 gün sonra bebek çetesi operasyonunun talimatını verdi.

Savcı Yavuz Engin, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı.

YAZVUZ ERGİN KİMDİR?
Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır.

Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.

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