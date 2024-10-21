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FETÖ elebaşının ölümüne indirim kampanyası yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in ölümü sebebiyle indirim kampanyası başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 15:37, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:38
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FETÖ elebaşının ölümüne indirim kampanyası yaptı

İnegöl Bayrak Telekom Teknik Servis işletmecisi Süleyman Bayrak, FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle bir indirim kampanyası başlattı.

İş yerinin camına "FETÖ lideri terörist elebaşı Gülen'in ölümünün şerefine yüzde 25 ekstra indirim" yazısını astı.

"Bu ölüm haberinin mutluluğunu yaşadığımız için indirim yapıyoruz"
Bayrak, "Bugün güzel bir haber aldık. Terörist lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medyada gördük. Ben mutlu oldum, sevindim. Allah diğer terörist liderlerinin başına da bir an önce ölüm nasip etsin. Biz de bu şerefle onur, gurur duyalım. Nice indirimler yapalım. Vatandaşlarımız da yararlansın inşallah. Biz 15 Temmuz olduğunda da ben dükkanımın camlarına Fetöcü hainler ve destekçileri giremez yazmıştım. Yine haber olmuştu. Bu ölüm haberinin mutluluğunu yaşadığımız için indirim yapıyoruz. Allah nice teröristleri başımızdan almayı nasip etsin. Nefes almasınlar. Hatta imkan versin ki devletimiz beklemesin ecelini. Keşke biz alsaydık canlarını ama bu haberleri aldıkça seviniyoruz. Darısı diğer teröristlerin başına" dedi.

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