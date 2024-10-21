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MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası yaptığı açıklamada, "Vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonu ibretliktir" ifadelerini kullandı. Bakanlık, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 15:50, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:52
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MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir." denildi.

MSB, hala bu yapının etkisi altında olup ihanet etmeye devam edenlerin bu olaydan ders alması gerektiğini vurguladı ve "Bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdırlar." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, FETÖ dahil tüm terör örgütleriyle mücadelenin, kökleri tamamen kazınana kadar süreceği ifade edilerek, şu sözlerle devam edildi: "Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Açıklamanın sonunda, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anılırken, gazilere ve şehit ailelerine de minnet ve saygı sunuldu.

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