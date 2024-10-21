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FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de öldü. Gülen'in ölmeden önce Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesi'nde kaldığı öğrenildi. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü elebaşının adı hastanede ölenlerin isimleri arasında yer aldı. Gülen'in kaldığı 251 numaralı oda boşaltılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 16:00, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:01
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FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor

PENSİLVANYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.

AA muhabirinin Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.

AA'nın hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.

AA'nın görüntülediği 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor." açıklamasında bulunmuştu.

Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullanmıştı.


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