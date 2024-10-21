Tus/2 tercihleri başladı (Tus tercihi nasıl yapılır?)

,Tus/2 tercih duyurusu ÖSYM tarafından yapıldı. Adaylar, tercihlerini 21 Ekim 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

Ösymden yapılan açıklamada; "2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini 21 Ekim 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Yerleştirme işleminde, 2024-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2024-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu



2024-TUS 2. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar