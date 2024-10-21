Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!

BURSA (AA) - Bursa'da bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni hakkında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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