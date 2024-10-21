Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Bursa'da bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni hakkında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, genel yayın yönetmeni A.K. hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 16:41, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:44
BURSA (AA) - Bursa'da bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni hakkında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci A.K'nin internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında, FETÖ elebaşının ölüm haberini verdikten sonra kullandığı ifadeleri incelemeye aldı.
Başsavcılık, genel yayın yönetmeni A.K. hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma açtı.