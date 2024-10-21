Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 14.30'da başladı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Yenidoğan çetesi soruşturması | Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz - 1Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜ

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de vatansız olarak öldüğünü söyleyen Çelik, FETÖ ile mücadelenin bundan sonra da aynı güçle süreceğini söyledi. Çelik, "Dinimize, milletimize yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu gibi biriyle yazdırmasından başka bir sonuç doğurmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÇETENİN TAMAMEN ÇÖKERTİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, konuşmasında Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan çetesi skandalına da değindi. Sağlık, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının konuyu tüm yönleriyle incelediğini söyleyen Çelik, çetenin tamamen çökertilmesi için güçlü bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çelik, yenidoğan çetesine ilişkin tüm iddiaların ayrıntılı şekilde incelendiğini belirterek, "Vardığımız sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Yenidoğan bebekleri öldüren bu çetenin diyaloglarında ortaya çıkan vahşet, çok nadir rastlanan bir vahşet örneği." şeklinde konuştu.

"Birçok alanda 'acaba burada da böyle bir şey var mıdır' gibi şüpheler gündeme gelmiştir. Bir yandan gerçekten bahsedilen pandemi ve diğer zamanlarda büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızı topyekün töhmet altında cümlelerden kaçınmak gerekir." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti:

"En yüksek kararlılığı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu olayların tekerrür etmemesi için ortaya konulan tüm teklifleri değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim."

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Örgüt mensuplarının yaptığı açıklamalarda, İslam'a ve insanlığa hizmet ettiğine dair ifadeler var. İslam'a, insanlığa ve milletimize ihanet etmiş bir haindi. Vatansız olarak bu dünyayı terk ettik. Dinimize, milletimize yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu gibi biriyle yazdırmasından başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Geçmişe doğru değerlendirildiğinde 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkan tablo, gerek daha sonra yürüttükleri faaliyetler bu teröristbaşının aslında ülkemizdeki milli egemenliği çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını göstermektedir.

Teröristbaşı Gülen kurduğu ihanet şebekesiyle büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı.

Örgütün fiziki unsurlarıyla mücadele edeceğimiz kararlılıkla bir gevşeme söz konusu değildir. Bu zihniyetle de aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğini farkındayız.

BÜTÇE MECLİS'E GELİYOR

23'üncü bütçemizi yarın Meclis'e sunmuş olacağız. Uzun yıllar boyunca bu bütçeyi yapma şeklindeki siyasi hikayemiz ve ortaya koyduğumuz siyasi başarı, 23'üncü bütçeyle taçlanmış olacak.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Filistin meselesi ve Gazze'de yaşananlar, Lübnan'da olan konular bugün de MKYK'mızın ana konusu... Dışişleri Bakanlığımızın sunumu vardı. Kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi. Netanyahu hükümetinin katliamlarına devam ettiği bir kere daha görüldü.

Rakamlar, cinayetler, ortaya koydukları soykırım Nazilerin yaptıklarının çok ötesine geçmiş bir tablo ortaya çıkardı.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI

Yenidoğan bebekleri öldüren cinayet şebekesiyle ilgili gündemi ve gelişmeleri yakından çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız tam bir koordinasyon içerisinde bu çetenin tamamen çökertilmesi, varsa benzerlerinin de bertaraf edilmesi için güçlü bir çalışmayı sürdürüyorlar.

Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerdeki kabulunde Adalet Bakanımız ve Sağlık Bakanımız kendilerine bilgi verdiler. Cumhurbaşkanımız sonuna kadar ve tavizsiz bir şekilde bu meselenin üstüne gidilmesi gerektiği konusunda tutumunu ortaya koydu. Yenidoğan çetesinin tümüyle kazıyacağımızı ve en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyoruz."