'Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde'

Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
%0,99 Faizli 60.000 TL Nakit!
%0,99 Faizli 60.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde'

Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, "Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde ve iş verenler 2025 bütçelerini bu minvalde planlanmaya başladı" dedi.

Haber Giriş : 21 Ekim 2024 17:17, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:19
Yazdır
'Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde'

İşverenler asgari ücretin 25 bin 500 olacağını tahmin ediyor.

İşverenlerin 2025 bütçelerini bu rakam üzerinden oluşturmaya başladığını söyleyen Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, "İşverenler, mevcut çalışanlarını kaybetmemek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. İşverenler kurum aidiyetini artırmak adına maaş iyileştirmeleri, performans primleri ve işe devamlılık primleri gibi çeşitli yöntemler uyguluyor" dedi.

İşsizlik verilerinin yaz aylarında aşağı seyirde gerçekleştiğini söyleyen Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, "Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde ve iş verenler 2025 bütçelerini bu minvalde planlanmaya başladı. Ancak özellikle hizmet ve üretim sektöründe bu rakamlarla firmaların iş gücü azaltmadan yola devam etmesi mümkün görünmüyor. 2025 yılının hem işverenler hem de işçiler için oldukça sıkıntılı geçeceği kanaatindeyim" dedi.

Yüzde 8,5'e gerileyen ağustos ayı işsizlik verilerini değerlendiren Allservice Yönetim Kurulu Başkanı ve İK yöneticisi Ebru Akyüz, "İşverenler, mevcut çalışanlarını kaybetmemek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. Asgari ücrete ara zam yapılmamış olmasına rağmen, işverenler kurum aidiyetini artırmak adına maaş iyileştirmeleri, performans primleri ve işe devamlılık primleri gibi çeşitli yöntemler uyguluyor. Bu stratejiler, çalışanların motivasyonunu yükseltmekte ve şirket içinde güçlü bir bağlılık oluşturmayı hedefliyor. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde, iş gücü kaybını önlemek kritik bir öneme sahiptir. İşverenler, çalışanlarını elde tutmak adına yalnızca finansal teşvikler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlarına sağladıkları çalışma ortamını ve iş hayatındaki deneyimlerini de iyileştirmeye yönelik adımlar atarlar. Bu doğrultuda, çalışanların memnuniyetini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bu tür uygulamalar, uzun vadede şirketlerin başarısına önemli katkılar sağlar" dedi.

Çalışma Bakanı: Çalışanların yaşam standardını iyileştirecek bir oran olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da konuyla ilk açıklama geldi. Işıkhan, "Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayının başında inşallah bu süreci başlatacağız. Belirlenen yeni asgari ücretin çalışanlarımızın satın alma gücünü koruması çok önemli. Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" diye konuştu.

Şirketler nitelikli elemanlarını kaybetmek istemiyor
İstihdam piyasasının canlı olduğunu ancak ekonomik şartların firmaları zorladığını söyleyen Ebru Akyüz, firmaları istihdamı azaltmak yerine operasyonel giderleri azaltmaya yönlendirdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı;

"Allservice olarak farklı sektörlere yönelik istihdam sağladığımız için açıkçası personel havuzlarınızı sürekli güncel tutuyoruz. Buradaki stratejimiz istihdam ofislerinden online CV almak yerine Türkiye'nin yedi bölgesinde kariyer uzmanlarımız birebir mülakat yaparak seçme yerleştirme yapıyor. Bu konuda kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerle entegre çalışıyoruz. Şu anki piyasa koşullarında şirketlerin eğilimi kamuda olduğu üzere tasarrufa yöneliktir. Biz çözüm ortağı olduğumuz firmalarla bu tasarruf hedeflerini gerçekleştirmek için istihdam azaltmak yerine diğer operasyonel giderlerin azaltılmasına yönelik stratejiler sunuyoruz."

Z kuşağını çalışma hayatına entegre etmek en büyük problem
Şu an personel istihdamında yaşanan en büyük problem Z kuşağının çalışma hayatına entegre edilmesi olduğuna dikkat çeken Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, "Yaptığımız araştırma ve anketlerde edindiğimiz sonuç genç kuşağın en büyük probleminin odaklanma ve sürdürülebilir işlere konsantrasyon sıkıntısıdır. Z kuşağının çalışma hayatına girişi Pandemi dönemine denk geldiği için bu kuşak iş hayatını evden çalışma (hibrit) olarak tanıdı. Pandemi sonrası Z kuşağının ofis ortamında 7,5 saat kapalı kalması onların alıştığı özgür çalışma ortamına ters düştü. Biz bu handikapları bildiğimiz ve yaşadığımız için Z kuşağı personel çalışma ortam ve saatlerini verimli ölçümlerine göre düzenliyoruz. Tabii ki burada önemli bir rolde onları yöneten X & Y kuşağı gibi üstlerinin de yaklaşımlarını değiştirmesi konusunda eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.

Bloomberg HT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber