Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü

Adana'da Buruk Mezarlığı'nda kabir ziyaretine gelen üç kadın öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa kabir ziyaretine gelen üç kadın silahlı saldırıya uğradı. Bankta otururken saldırıya uğrayan kadınlar için çevredekiler olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Bu arada saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.