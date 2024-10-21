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Dilipak 'Gülen' için 'Ayet' paylaştı

İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak, Fethullah Gülen'in ölümünün ardından yaptığı paylaşımda "İnan lillahi ve inna aleyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a döndürüleceğiz" dedi Dilipak'ın paylaşımına sosyal medyadan tepki geldi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 20:01, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 20:28
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FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından Abdurrahman Dilipak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Dilipak'ın "Gülen ölmüş. İnan lillahi ve inna aleyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a döndürüleceğiz. Gülen ve ağlayan adamın öbür dünyada gülecek mi, ağlayacak mı olduğunu o zaman göreceğiz. Gülencileri güldüren ve ağlatanların da hesabı o gün görülecek. Bu günü şahidliklerin çoğu o gün geçerli olmayacak sanıyorum" ifadelerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Dilipak'tan yeni açıklama
Abdurrahman Dilipak tepki çeken paylaşımının ardından yeni açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikati bize öbür dünyada gösterilecektir. Bana sorarsanız gülen CIA nın türkiyedeki teşaronudur. Bu konuyla ilgili 90 ların başından itibaren bir çok yazım var. Birileri bu adamın peşinden koşarken ben hep bu tehdide dikkat çektim. Bu bağlantıyı kuran da dönemin MİT müsteşarı Fuat Doğudur.

Onu diyanetle ilişkilendiren de DİB başkan yardımcısı Yaşar Tunagür'dür. İpler kopada kadar her istediklerini aldılar Paralel Devlet olarak. Düne kadar kadar bu konuda kendilerini uyaran birine trollerini saldırtanlar, bu konuda uluslararası sistemin kirli oyunlarını doğru anlamaya çalışsınlar. Kendi içlerindeki FETÖ nün zihniyet ikizlerine baksınlar Evet her nefis ölümü tadacaktır. Ondan geldik Ona döndürüleceğiz. O gün kim ağlayacak kim gülecek göreceğiz, o gizlenenlerin açıklandığı günde... Nasıl bilirsiniz derseniz yarın bu konuyu da yazacağım."

Gözaltı çağrısı
Avukat Burak Bekiroğlu, Dilipak için "ivedilikle gözaltına alınması" çağrısı yaptı. Bekiroğlu, Dilipak'a tepki göstererek, "Oranı buranı oynatma Dilipak. Şeytanın arkasından dua ediyorsun. En son dayanamadın nasıl gizlice terörist elebaşına hayran olduğunu bugün içinden çıkarttın" dedi.

Cem Küçük de topa tuttu: Tüm alakam bitmiştir
Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT Haber sunucusu Cem Küçük de Dilipak'a "Allahım aklımıza mukayet ol. Bu ne rezil açıklama böyle" diye tepki gösterdi.

Fatih Tezcan da "Bu andan itibaren Abdurrahman Dilipak'la olan tüm alakam bitmiştir. Fetullah Gülen ve örgütü milyonlarca insanın kanına girdi, hayatlarına tecavüz etti, şahsıma kumpaslar kurdu, hayatımı zindan etti, ardından dua okuyan kim olursa olsun aynı şekilde muamele ederim. Nokta" ifadelerini kullandı.

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