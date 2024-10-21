Kars'ta Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen sahte İran pasaportuyla yakalandı

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kars Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Göçmenlerin ibraz ettikleri İran pasaportlarının sahte olduğu tespit edildi. Göçmenlere 479 bin 514 lira idari para cezası uygulandı.

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