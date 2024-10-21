Beşiktaş'tan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 21:03, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 21:04
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." denildi.
Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı.