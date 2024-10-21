TEM'de durdurulan araçta 140 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta 140 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan arama sonucunda ele geçirilen telefonlara el konulurken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 22:24, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:26
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir araçta yapılan aramada 140 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 140 adet cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.