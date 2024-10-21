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Eski eşini öldüren sanığa ceza indirimi uygulanmadı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu'yu (31) çocuklarını gösterme bahanesiyle çağıran ve sokakta yürürken başına ateş ederek öldüren Ahmet Tahir Erat'a (38), 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 22:34, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:35
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Eski eşini öldüren sanığa ceza indirimi uygulanmadı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde boşandığı karısını sokakta silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Tahir Erat (38), maktul Zeynep Gül Kuşçu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ahmet Tahir Erat, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, cinayeti önceden tasarlamadığını ve öldürmek kastının olmadığını iddia etti.

Maktulün avukatları ve yakınları, sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak boşandığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığı ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Öldürülen kadının yakınları ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Seher Acay, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Acay, Kuşçu'nun boşandığı eşi tarafından aleni ve planlı bir şekilde öldürüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Boşandığı eşi, çocuklarını göstermiyordu. 'Gel sana çocuklarını göstereceğim' diye çağırmıştı. Çocuklarını görmek için büyük bir umutla giden Kuşçu, kaçmak istemişti. Kaçmasına izin verilmemiş, yere yatırılmış, üzerine basılmış ve başından tek bir kurşunla katledilmişti. Bunun derin acısı hala içimizde ama bugün yargılamanın sonuna geldik. En önemlisi herhangi bir takdiri indirime yer olmaksızın bu mahkumiyet kararı verildi. Umut ediyoruz ki böyle emsal kararlar çıkmaya devam eder. Bugün Zeynep Gül Kuşçu'nun faili, ne haksız tahrik ne iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştır."

- Olay

Artuklu ilçesinde 27 Aralık 2023'te Yenişehir Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu (31), boşandığı eşi tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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