Babası ve kardeşini öldürüp evi ateşe verdi
Denizli'nin Tavas ilçesinde babası ve kardeşini bıçaklayarak öldüren şahıs, daha sonra evi ateşe verdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 23:32, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 23:33
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, K.P. isimli şahıs evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası 60 yaşındaki baba Süleyman Pekdemir ve 35 yaşındaki kardeşi Muhammet Pekdemir'i bıçakla yaraladı.
Olayın ardından evi ateşe veren şüpheli kaçarken, baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, büyük hasar oluşan evde baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.