22 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katılacak, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze'yi kabul edecek.

(TBMM/11.30/12.15/15.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuşunu yapacak.

- Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Meyra Otel'de düzenlenecek HAK-İŞ'in 49. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği'ne katılacak.

(TBMM/15.30/Ankara/19.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Adalet Komisyonunda, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TÜİK, ikinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm ile eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gelişmeler izleniyor.

(Pensilvanya/Washington/New York)

3- BRICS Liderler Zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde başlayacak.

(Kazan)

4- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen "61. ABU Genel Kurulu'nun Resmi Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/08.45)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliğe ve İyilik Çarşısı'na ziyarette bulunacak, yapımı tamamlanan camiler ile 4-6 yaş Kur'an kurslarının toplu açılış törenine, Diyanet Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni'ne ve hafızlık icazet merasimine iştirak edecek.

(Hatay/11.00-16.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/12.00/13.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark ile bir oyuncusu, RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek, İsveç ekibi son antrenmanına burada çıkacak.

(İstanbul/17.00/17.30)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Joventut Badalona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manisa Basket, Yunanistan'ın Peristeri ekibini ağırlayacak.

(Manisa/19.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları yapılacak. Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo-Kuzeyboru, Zerenspor-VakıfBank ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/17.00/18.00/İzmir/17.00/Ankara/18.00/Aydın/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/15.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftası; İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/17.00/İstanbul/18.00)