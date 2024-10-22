22 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

22 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

22 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 00:05, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 00:08
Yazdır
22 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katılacak, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze'yi kabul edecek.

(TBMM/11.30/12.15/15.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuşunu yapacak.

- Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Meyra Otel'de düzenlenecek HAK-İŞ'in 49. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği'ne katılacak.

(TBMM/15.30/Ankara/19.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Adalet Komisyonunda, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TÜİK, ikinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm ile eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gelişmeler izleniyor.

(Pensilvanya/Washington/New York)

3- BRICS Liderler Zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde başlayacak.

(Kazan)

4- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen "61. ABU Genel Kurulu'nun Resmi Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/08.45)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliğe ve İyilik Çarşısı'na ziyarette bulunacak, yapımı tamamlanan camiler ile 4-6 yaş Kur'an kurslarının toplu açılış törenine, Diyanet Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni'ne ve hafızlık icazet merasimine iştirak edecek.

(Hatay/11.00-16.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/12.00/13.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark ile bir oyuncusu, RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek, İsveç ekibi son antrenmanına burada çıkacak.

(İstanbul/17.00/17.30)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Joventut Badalona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manisa Basket, Yunanistan'ın Peristeri ekibini ağırlayacak.

(Manisa/19.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları yapılacak. Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo-Kuzeyboru, Zerenspor-VakıfBank ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/17.00/18.00/İzmir/17.00/Ankara/18.00/Aydın/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/15.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftası; İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/17.00/İstanbul/18.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber