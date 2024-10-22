Şanlıurfa'da evde çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cengiz Topel Mahallesi 95 No'lu Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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