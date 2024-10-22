FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mezar yeri belli oldu

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirerek 250 vatandaşımızı şehit eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberleri gündeme bomba gibi düştü. FETÖ'nün ölümünün ardından cesedinin Türkiye'ye gömüleceği iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre FETÖ ele başı Gülen'in mezar yeri belli oldu.

TERÖRİST YUVASINDA KALABALIK ARTIYOR



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor. Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurdu.

AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi. Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

GÖMÜLECEĞİ YER BELLİ OLDU



Firari terörist Adem Yavuz Arslan, "Çarşamba ya da Perşembe günü Gülen'in Pensilvanya'da yer alan ve 'kestane' olarak adlandırılan malikenin kamp alanında gömüleceğini" söyledi.

Arslan, 'Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye götürülmesi gibi bir ihtimalin olmadığını' da belirtti.