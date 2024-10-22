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Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı

Devlet yardımı almaya hak kazanan partilere ödenecek Hazine yardımı 1,6 milyar lira azaldı. Genel bütçeden siyasi partilere ayrılan para, geçen yıl 6 milyar 682 milyon lira tutarındaydı. Bu ödenek 2025 bütçesinde 5 milyar 68 milyon liraya düştü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 07:50, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 07:55
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Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı

Siyasi Partiler Kanunu'na göre, yüzde 3 barajını geçen siyasi partilere Hazine'den her yıl yapılan yardım 2025'te 1,6 milyar lira azalacak. Genel bütçe içerisinde 2024'te 6 milyar 682 milyon lirayı bulan ödenek 2025'te 5 milyar 68 milyon liraya düşecek.

2024 yılı bütçesine göre, AK Parti 1 milyar 329 milyon lira, CHP 946 milyon lira, MHP 376 milyon lira, İYİ Parti 361 milyon lira ve DEM Parti ise 329 milyon lira Hazine yardımı aldı.

ÖDENEK DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Meclis Başkanlığı'na sunulan 2025 yılı bütçe kanunu teklifine göre; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na 2025 yılında 6 milyar 117 milyon lira ayrıldı. Geçen sene bu meblağ 4 milyar 170 milyon liraydı.

Türkiye Maarif Vakfına ise 6 milyar 775 milyon lira ayrıldı. Vakfa geçen sene genel bütçeden ayrılan miktar 5 milyar 702 milyon lira olmuştu.

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri kuruluşlara gelecek yıl 2 milyar 170 milyon lira kaynak aktarılacak. 2024 yılında bu miktar 1 milyar 518 milyon liraydı.

Memurların öğle yemeğine sağlanacak katkı ise 2025 yılına 3,1 milyar lira olacak.

UĞUR DUYAN

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