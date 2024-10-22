Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz hafta benzine 77 ve 1 lira zam yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarında önemli bir düşüş gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı için 1,87 TL indirim uygulandı. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta 77 kuruş artan (mazot) motorin fiyatlarına da 1,65 TL indirim yapıldı. Mazot fiyatı 28 Haziran sonrası en düşük seviyeye geriledi.

Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 22 Ekim 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.86 TL

Motorin litre fiyatı: 41.91 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 41.84 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 42.44 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.71 TL

Motorin litre fiyatı: 42.94TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL