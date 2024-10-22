Amasya Üniversitesinde adrese teslim öğretim görevlisi ilanları!
Amasya Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarının tamamı "belirli adayları" tarif etmektedir.
Amasya Üniversitesi tarafından 10 Ekim 2024 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan akademik personel alım ilanında üç adet Öğretim
Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
Söz konusu ilanlar incelendiğinde; üç öğretim görevlisi kadrosunun da belirli
bir adayı tarif eder nitelikte olduğu görülmektedir.
İki öğretim görevlisi kadrosunda 10 yıl tecrübe şartı aranırken, diğerinde
ise adrese teslim bir sertifika şartı aranmaktadır. İlana yönelik başvurular
bittiğinde üç kadro için sadece üç adayın başvurduğunu göreceğimizi söylemek
için kahin olmaya gerek yok diye düşünüyoruz.
Bu nedenle, halen başvuru süreci devam eden bu kadrolarla ilgili "gecikmeksizin"
Amasya Üniversitesi tarafından gerekli düzeltmelerin yapılmasının faydalı olacağını
düşünüyoruz.