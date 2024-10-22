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3 gün işkence edilip, böcek yedirildi

ANTALYA'da çalıştığı iş yerinde 70 bin lirayı bulan birikmiş maaşı alamadığı için patronuna ait masadaki 15 bin lirayı aldığı gerekçesiyle alıkonulan Vedat K. (22), 3 gün darbedildi, böcek yedirildi, dişleri kırıldı. İşkence sırasında çekilen fotoğrafları gizlice telefondan alıp şikayetçi olan Vedat K., tutuksuz yargılanan şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 10:13, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:51
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3 gün işkence edilip, böcek yedirildi

Vedat K., yaşadığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden, 2020 yılında çalışmak için Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi. Burada yaklaşık 10 ay çalışan Vedat K., iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı. Bir süre sonra Vedat K., iş yeri sahibinden eksik aldığı ücreti istedi. Her seferinde olumsuz dönüş alan Vedat K., birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp İstanbul'a gitti. Vedat K.'ye ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine Vedat K.'nin ağabeyleri aldığı parayı geri götürmesini söyledi. Vedat K., ağabeylerini dinleyip Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim etti. Burada darbedilen Vedat K., A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Vedat K.'nin dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak zorla hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti.

İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Depoda kilitli tuttukları Vedat K.'nin durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, yaralarının iyileşmesini bekledi. Yaraları iyileştiği için elinde kanıt olmayan Vedat K., şikayetçi olamadı. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Vedat K., şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları aldı. İş yerinden kaçıp memleketine dönen Vedat K., burada fotoğrafları kanıt olarak gösterip şikayetçi oldu. İfadeleri alınan şüpheliler, ardından serbest bırakıldı.

'ADALET İSTİYORUM'

Şüpheliler hakkında Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 10'uncu duruşmasına katılan tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını iddia etti. Duruşmaya katılmak için memleketi Suruç'tan Antalya'ya gelen Vedat K., şüphelilerin benzer şeyleri başkalarına da yapamamaları için en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi. Duruşma, 25 Aralık'a ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Vedat K., "Bir miktar paramı 7-8 ay içeride tutmaya başladılar. Paramı isteyip alamayınca, 15 bin lirasını alıp İstanbul'a gittim. Bunu söyleyerek aldım ve ona da söyledim. Ancak ailemin isteği üzerine parayı getirip geri verdim. O sırada beni burada alıkoyup işkence etmeye başladılar. İlk gece sabaha kadar farklı şekillerde işkence ettiler. 3'üncü günün sonunda durumum kötüleşince beni iyileştirmeye çalıştılar. Yaralarım düzelince beni bıraktılar. Ancak vücudumda iz kalmayınca gidip şikayetçi olamadım" dedi.

Davanın bir an önce sonlanmasını istediğini söyleyen Vedat K., "8 ay daha burada çalışmaya devam ettim. Bu sırada gizlice telefonlarından bana işkence ederken çektikleri fotoğraflardan aldım. Sonra memleketime kaçtım ve şikayetçi oldum. Ancak ifadelerini alıp bırakmışlar. Şu an görülen davada, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor. En büyük cezayı almalarını istiyorum. Ben adalet istiyorum. Ben yarın başkaları da aynı şeyleri yaşamasın diye bu davanın peşindeyim" diye konuştu.

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