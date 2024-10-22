Bu üniversitenin öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunda daha fazla

MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Özel derse talepte rekor artış
Özel derse talepte rekor artış
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bu üniversitenin öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunda daha fazla

Erzurum'un sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yeri olan Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu yaklaşık 651 bin 842 öğrenci ile Türkiye'deki 50 ilden daha fazla bir nüfusa sahip.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 10:24, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:24
Yazdır
Bu üniversitenin öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunda daha fazla

Mustafa Kemal Atatürk,1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis'inde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti. Uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından Atatürk Üniversitesi'nin kuruluşuna dair tasarı 31.5.1957'de 6990 sayı ile Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaştı ve Resmi Gazetede yayımlanarak 7.6.1957 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece Atatürk Üniversitesi 7 Haziran 1957 tarihinde resmen kurulmuş oldu. Aradan geçen 67 yılda; 756 bin 200 mezun veren Atatürk Üniversitesi, Erzurum'un sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına da önemli katkılar yapmaya devam ediyor.

50 ilin nüfusunda daha fazla öğrencisi var

Türkiye'nin en eski ve köklü eğitim kurumlarından birisi olan, bölgedeki bir çok üniversitenin kuruluşuna önayak olan, binlerce akademisyen yetiştiren Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu öğrenci sayısıyla dikkatleri çekiyor. Ülkemizde öğrenci sayısı açısından Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ilk üçte bulunuyor. Türkiye'deki 50 ilin nüfusunda daha fazla öğrenciye sahip olan Atatürk Üniversitesi'nde; açık öğretim ikinci öğretim, örgün öğretim ve uzaktan eğitimde kayıtlı öğrenci sayısı 651 bin 842 'ya ulaştı. Açık öğretimde 583 bin 880, ikinci öğretimde 6 bin 936, örgün öğretimde 58 bin 690 ve uzaktan eğitimde 2 bin 36 öğrencisi olan Atatürk Üniversitesi'ne bu yıl 156 bin 388 öğrenci kayıt yaptırdı.

2024'te 61 bin 545 mezun verdi

Kapılarına eğitime açtığı 1958 yılından bu yana, 67 yılda 1 bin 711 bin 118 kişinin kayıt yaptırdığı Atatürk Üniversitesi, 756 bin 200 öğrenci mezun oldu. 96 uyruktan 11 bin 917 uluslararası öğrencisi olan üniversitede 2023-2024 eğitim döneminde 61 bin 545 öğrenci mezun oldu. Atatürk Üniversitesi'nde kayıtlı öğrencilere bakıldığında; 456 bin 684 ön lisans, 183 bin 461 lisans, 9 bin 125yüksek lisans, 53 sanatta yeterlik ve 2 bin 5197 doktora öğrencisinin olduğu görülüyor. Atatürk Üniversitesi'nden hem mezun olan hem de kayıt yaptıran öğrencilerin sayısına bakıldığında kızların sayısal olarak önde olduğu ortaya çıktı. 23 fakülte, 8 enstitü, 14 yüksekokul-konservatuvar, 2 bin 646 akademisyen ve 2 bin 245 idari personeli olan Atatürk Üniversitesi'nde; bu güne kadar 30 bin 29 makale, 922 kitap, 2 bin 879 sanatsal faaliyet, 893 ödül ve 25 bin 761 tebliğ yayınlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber