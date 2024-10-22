Dolar 34,26 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,6 azalışla 34,2360'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,2580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 37,1290'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 kazançla 44,5630'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 103,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonla mücadelenin başarıyla sonuçlanacağına yönelik beklentiler güçlü kalırken, büyük şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor.

Analistler, şirketlerin güçlü finansal sonuçlarının ülkenin büyüme beklentilerine olumlu yansıyabileceğini belirterek, söz konusu sonuçların yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, bankanın yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.