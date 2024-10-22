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Konut satışlarında kriz aşılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 10:56, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:57
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Konut satışlarında kriz aşılıyor

Konut satışlarında yaşanan artış ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, 2025 yılı itibarıyla konut sektöründe yeni bir ivme yakalanacağını ve gayrimenkul yatırımcılarının yeniden sektöre dönüş yapacağını söyledi. Aydemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılı gayrimenkul sektörü adına oldukça zor bir yıl oldu. Özellikle arz ve talep konusundaki dengesizlik sektöre olan ilginin azalmasına neden oldu. Ancak Ağustos ve Eylül ayı itibarıyla sektörde ciddi toparlanmalar yakalandı. Kur korumalı mevduat ve döviz gibi yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne önemli bir dönüş söz konusu diyebiliriz. 2025 yılı itibarıyla gayrimenkul sektörünün daha da hareketlenmesini bekliyoruz. Çünkü ülkemizdeki gayrimenkul sektörü her zaman en güvenli liman olmuştur. Ekonomik olarak rasyonel bir iyileşmeyi kalıcı hale getirebilirsek hem gayrimenkul sektörü hem de inşaat sektörü önemli bir eşiği aşmış olur. Yeni üretilecek konut projelerinin finansmanı da ayrıca büyük önem taşıyor. Konut kredi faizlerinde beklenen indirimler ya da kampanyalar hayata geçtiği takdirde 2025 yılını altın bir yıl olarak değerlendirebiliriz."

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 oranında artarak 15 bin 825 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 oranında azalarak 92 bin 310 oldu. Eylül ayında 3 bin 685, Ocak-Eylül döneminde ise 21 bin 702 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

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