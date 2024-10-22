Milli basketbolcudan Türk spor tarihine geçen anlaşma

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Şengün, son sezonu oyuncu opsiyonlu 185 milyon dolarlık 5 yıllık sözleşme uzatma anlaşmasına vardı.

Alperen Şengün yaptığı yeni sözleşmeyle NBA tarihine de geçti. Milli oyuncunun, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip olan ilk oyuncu oldu.

Şengün, performansıyla all-star seçilme noktasına geldiği geçen sezon maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ile oynadı.