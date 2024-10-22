Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ülke genelinde açılan birçok davada "bir numaralı" sanık olarak gösterildi. Türkiye'nin hakkında 27 suçtan hazırladığı 7 ayrı iade talepnamesine karşın ABD makamlarının iade etmediği Gülen, ölümüyle yargı önünde hesap vermekten kurtuldu.

ABD'de ölen elebaşı Gülen hakkındaki kamu davaları düşürülecek.

Gülen'in yerini alacak yönetici kadro ile diğer örgüt üyeleri yönünden yürütülen adli işlemler ise uluslararası adli işbirliği mekanizmaları kapsamında sürdürülecek.

- 116 ülkeye iade talebi gönderildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ mensupları hakkında bugüne kadar Adalet Bakanlığına 2 bin 981 iade talebi iletildi. Bakanlığın, bunlara istinaden 1813 firari örgüt mensubu hakkında düzenlediği 1964 iade talepnamesi ise 116 ülkeye iletildi.

Halen 64 iade talebinin tercüme işlemleri sürdürülüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından bu talepler de ilgili ülkelere iletilecek. 953 iade talebine ilişkin ise eksiklerin giderilmesi için adli makamlarca yazışmalar devam ediyor.

Adli makamlarca Adalet Bakanlığına gönderilen 2 bin 987 kırmızı bülten talebinden de 1858'i İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığına iletildi.