Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü) Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir."

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