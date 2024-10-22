Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği sırada "Her türlü hizmete hazırım." dediğini anımsatan Devlet Bahçeli, "Buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin." dedi.

"TERÖRÜN BİTTİĞİNİ HAYKIRSIN"

"Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun." diyen MHP lideri, şöyle devam etti:

"Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın."

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIZ"

Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, "Tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz. 'Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat, Yeni Türkiye' temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım." ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ceza hukukunda, hapis cezasına mahkum edilen bireylerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak, kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesi anlamına gelir.